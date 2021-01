In Nederland vliegen superveel exotische vogels

Van alle landen in Europa, vind je in Nederland de meeste exotische vogels. Dat blijkt uit onderzoek. Het gaat om vogels die eigenlijk niet in ons land thuishoren, maar het hier wel naar hun zin hebben.

Annabelle ging naar Schiedam. Dat is een van de plekken waar de bomen 's avonds vol zitten met groene parkieten. Al moet je er soms wel even geduld voor hebben...