Kijktip! Dinsdag kun je live meekijken bij ons achter de schermen

Dinsdag is het precies 40 jaar geleden dat het allereerste Jeugdjournaal werd uitgezonden. Tijd voor een feestje! Daarom hebben we iets leuks bedacht wat we nog nooit eerder hebben gedaan. Jullie kunnen live achter de schermen meekijken tijdens de uitzending!

Als het Jeugdjournaal op tv is, gaan we live op YouTube. Lucas laat dan precies zien wat er gebeurt op de redactie en in de studio. We beginnen iets eerder dan de uitzending, om 18.45 uur.