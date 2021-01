Presentator Joris beantwoordt vragen van kinderen

Het NOS Jeugdjournaal bestaat in 2021 precies 40 jaar en dat is natuurlijk een reden voor een feestje. Dinsdag zie je op ons YouTube-kanaal hoe het jeugdjournaal wordt gemaakt en deze maand beantwoorden onze presentatoren jullie vragen.

Joris

We beginnen vandaag met Joris. Moet hij wel eens naar de wc tijdens de uitzending? Wat is het favoriete nieuws dat hij heeft verteld? En wie zou hij in 2021 het liefst willen interviewen? Je hoort het in de video.

Volgende week is Annabelle aan de beurt. Heb jij een vraag voor haar? Dan is vandaag je laatste kans om die te sturen.