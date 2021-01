Oproep: Hoe ziet jouw school-plek thuis eruit?

De meeste kinderen in Nederland moeten vandaag weer beginnen aan schoolwerk. De meesten doen dat thuis, want de scholen zijn dicht.

Sommige scholen zijn wel open, zoals speciaal onderwijs. Ook mogen sommige kinderen naar school komen als hun leraar vindt dat ze dat nodig hebben. In Amsterdam gaan zelfs hele klassen naar school.

Veel van jullie zitten dus thuis achter een bureau. Misschien heb jij je school-plek wel extra gezellig gemaakt, of moet je de tafel delen met broertjes of zusjes.

Oproep

We zijn benieuwd hoe jij de komende twee weken aan school zit te werken. Stuur een foto of filmpje naar jeugdjournaal@nos.nl en wie weet zie jij jezelf wel terug in het Jeugdjournaal!

Wat vind jij eigenlijk van thuiswerken? Leuk, of zit je liever op school. Reageer op onze stelling: