Explosie bij een Poolse supermarkt in Tilburg

In Tilburg is afgelopen nacht een explosie geweest bij een Poolse supermarkt. Door de ontploffing ontstond er een brand, die gelukkig snel geblust kon worden door de brandweer.

Verdrietig

Er vielen geen gewonden, maar er is wel veel schade aan de supermarkt. Ook zijn veel ruiten in de omgeving gesprongen. De eigenaar van de supermarkt is boos en verdrietig. Hij zegt dat hij geen vijanden heeft.

Vorige maand waren er ook drie explosies bij Poolse supermarkten. Al deze supermarkten zijn van dezelfde familie. De politie onderzoekt of de explosies iets met elkaar te maken hebben.