De huis-eend van Robin en Marijn is verdwenen

Misschien ken je hem nog wel: Puk de Duck. Het is de eend van Robin en Marijn. In november gingen we bij ze langs om te zien hoe het is om een eend als huisdier te hebben. Maar Puk is sinds zondagavond niet meer gezien. Robin en Marijn zijn daar erg verdrietig over.

Ik werd wakker en we waren Puk kwijt. Toen gingen we zoeken, maar we vonden hem niet. Het werd steeds later en we bleven doorzoeken.

Puk verdwijnt wel vaker even, maar meestal is hij snel terug. Of buren sturen foto's van hem via WhatsApp. Maar nu is hij nergens te bekenen. Robin had eigenlijk online school, maar dat ging lastig.

Het was lastig om me te concentreren omdat ik steeds aan Puk moest denken.

's Middags kregen Robin en Marijn een beetje goed nieuws. Iemand heeft een eend gevonden en naar een dierenopvang gebracht. Maar of dat Puk is, weten de broer en zus nog niet. Het is nog niet duidelijk in welke opvang de gevonden eend precies zit. Hier kun je de reportage terugkijken die we twee maanden geleden over Robin, Marijn en Puk de Duck maakten: