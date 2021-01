Veel nieuwe dingen uitgevonden in de corona-tijd

Zo zag je eerder in het Jeugdjournaal Wail. Hij bedacht een apparaatje dat aangeeft of je genoeg afstand houdt van een ander.

Ook zijn er allerlei hulpmiddelen uitgevonden waardoor je deuren kan openen zonder ze met je handen aan te raken.

En er zijn meer apps gekomen waardoor je in een restaurant via je telefoon kan bestellen en er niemand naar je tafel hoeft te komen.

