Drie op de vier Nederlanders willen vaccin tegen corona

Steeds meer mensen zeggen dat ze het corona-vaccin graag willen. Dat staat in een nieuw onderzoek. Voor het onderzoek zijn 1000 mensen ondervraagd. Ongeveer driekwart daarvan zegt dat ze het vaccin willen.

Jongeren

Wel is er een groot verschil tussen jongeren en ouderen. De meeste ouderen willen zo'n prik tegen het coronavirus halen, jongere mensen zijn dat minder van plan. Meestal omdat ze twijfelen of het vaccin wel werkt of omdat ze bang zijn voor bijwerkingen.

Woensdag krijgt de eerste Nederlander een vaccin tegen corona. De regering heeft daar veel kritiek op gekregen, omdat de vaccins al twee weken klaar liggen.