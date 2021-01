Grote brand bij McDonalds

Een restaurant van McDonald's in Stadskanaal is bijna helemaal afgebrand. Het gebouw vloog vannacht in de brand en de brand werd al snel groter.

Brandweermensen uit de hele omgeving gingen er op af om de brand te blussen.

Rook

Bij de brand is veel rook vrijgekomen. Mensen die in de buurt van de McDonald's wonen, kregen een NLAlert. Dat is een waarschuwingsbericht waar in staat dat ze hun deuren en ramen dicht moeten houden.

De brand is inmiddels onder controle, maar het duurt nog even voordat al het vuur gedoofd is.