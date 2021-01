Uitgezocht: Wat zijn de geheimen van het NOS Jeugdjournaal?

Wie is de baas van het Jeugdjournaal? Hoe lang duurt het om een filmpje te maken? En kost een camera echt 50.000 euro?! Om te vieren dat het Jeugdjournaal 40 jaar bestaat, verklapt Benjamin in de nieuwste Uitgezocht de geheimen van het NOS Jeugdjournaal.

Slecht idee

Dat er een Jeugdjournaal bestaat is niet vanzelfsprekend. Grote landen als China, Rusland en de Verenigde Staten hebben geen Jeugdjournaal en ook in Nederland vonden sommige volwassenen het 40 jaar geleden een slecht idee. Ze dachten dat kinderen nooit geïnteresseerd zouden zijn in nieuws.

In Uitgezocht hoor je hoe het toch is gelukt om een nieuwsprogramma voor kinderen te maken. En verklapt Benjamin hoeveel mensen er werken en hoe de presentatoren hun tekst 'onthouden':