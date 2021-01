Gat van 6 meter diep gevonden in de duinen

In de duinen in Zeeland is een diepe schacht gevonden. Dat is een gat in de grond. Waarschijnlijk is die gegraven door mensen die opzoek waren naar oude bunkers. In de duinen waren in de Tweede Wereldoorlog namelijk veel geheime plekken waar oorlogsspullen lagen. Die zijn nu onder het zand bedolven.

Zo'n schacht kan erg gevaarlijk zijn. Als je niet goed oplet, val je zo meters naar beneden. Daarom wordt het gevonden gat waarschijnlijk snel weer dichtgegooid.