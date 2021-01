Minder vuurwerkslachtoffers, maar wel meer kinderen gewond

Door het vuurwerkverbod zijn deze jaarwisseling veel minder mensen gewond geraakt door vuurwerk. Toch vielen er weer slachtoffers. Wat opviel, is de leeftijd. Bijna de helft van alle vuurwerkslachtoffers is jonger dan 15 jaar.

Na de jaarwisseling moesten 385 mensen naar het ziekenhuis nadat ze gewond raakten door vuurwerk. Dat is een stuk minder dan in 2020. Toen waren er 1300 vuurwerkslachtoffers.

Kindervuurwerk mocht nog wel en daarom zijn er waarschijnlijk meer jonge mensen gewond geraakt. Maar er zijn ook kinderen gewond geraakt door zwaarder illegaal vuurwerk, zoals cobra's.

Brandwonden

De meeste kinderen die in het ziekenhuis terecht kwamen, hadden last van brandwonden of van hun ogen. Drie mensen verloren een vinger of hun hele hand.

Of vuurwerk afsteken dit jaar ook verboden is, is nog niet duidelijk. Afgelopen jaarwisseling was het verboden omdat het door corona al heel druk is in ziekenhuizen.