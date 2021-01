Waarom gaat deze groep 8 wél naar school?

Van de regering moeten de scholen dicht blijven tot 18 januari. Maar toch zijn er scholen die gewoon open zijn. Vooral voor achtstegroepers. Dat is ook zo op het IKC Noordijk in Amsterdam.

Sommige kinderen mogen wel naar school. Zo is het speciaal onderwijs gewoon helemaal open . Ook mogen kinderen naar school als hun ouders een noodzakelijk beroep hebben, zoals verpleegkundige of politie-agent.

De directeur van de school in Amsterdam vindt dat alle kinderen in groep 8 het nodig hebben om naar school te gaan. Want groep 8 is een heel belangrijk jaar, zegt hij. Er zijn meer scholen die dat vinden en groep 8 naar school laten komen.

De achtstegroepers in Amsterdam zitten graag thuis, maar zijn ook wel blij dat ze naar school mogen.