Eerste vaccinaties tegen corona beginnen in Nederland

Vandaag krijgen de eerste mensen in Nederland een prik tegen corona. Verpleegkundige Sanna Elkadiri uit Eindhoven, de vrouw op de foto, krijgt hem als allereerste. Vandaag worden vaccinaties gezet in Veghel, Utrecht en Rotterdam. Later komen er meer plekken bij.

Mensen die met ouderen werken krijgen als eerst een corona-vaccin. Ook artsen en verpleegkundigen die met corona-patiënten werken, krijgen zo snel mogelijk een prik. Verpleegkundige Sanna werkt met ouderen. Ze is blij dat ze de prik krijgt.