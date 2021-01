Nederlanders eten meer groenten en fruit (jij ook?)

We hebben met zijn allen meer courgette, avocado en mandarijntjes gegeten. Nederlanders kochten in 2020 negen procent meer groenten en fruit dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit onderzoek.

Vooral groenten als paprika, ui, courgette, prei en aubergine werden veel verkocht. Bij het fruit deden sinaasappels, avocado's, mandarijnen en blauwe bessen het goed.

Niet genoeg

Voedseldeskundigen zeggen dat we iedere dag 250 gram groenten en 200 gram fruit moeten eten. Maar uit het onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders dat niet halen.