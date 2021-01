Tweede vaccin voor Nederland ook goedgekeurd

Er is vandaag veel vaccin-nieuws. Er is namelijk weer een nieuw vaccin tegen corona goedgekeurd voor Nederland. Het gaat om een middel van het Amerikaanse bedrijf Moderna.

Ouderen

Volgens de wetenschappers die het hebben beoordeeld, werkt het bij 94,1 procent van de mensen. Moderna is alleen getest op volwassenen. In Nederland krijgen vooral ouderen dit vaccin. Er is straks genoeg van dit middel om 3 miljoen Nederlanders beter te beschermen.

Eerste prik



In Nederland kreeg vandaag voor het eerst iemand een vaccin. Dat is gemaakt door een ander bedrijf. Je ziet er meer over in de volgende video: