Geen toeristen, maar strand ligt toch vol plastic

Stranden op het Indonesische eiland Bali liggen bijna helemaal vol met plastic. Er zijn nauwelijks toeristen door corona, maar dat maakt voor de troep niet uit.

Er spoelt zo'n 30.000 tot 60.000 kilo plastic per dag aan op de stranden. Dat gebeurt ieder jaar in deze periode, maar dit keer is het erger dan anders.

Soep

De grote hoeveelheid plastic in zee wordt ook wel de plastic soep genoemd. Al dat plastic is vooral gevaarlijk voor dieren. Ze eten het op en kunnen daardoor omkomen.