Grote kans dat scholen langer dicht blijven

Het ziet ernaar uit dat de lockdown in Nederland wordt verlengd. Na 19 januari zouden er nog zeker twee weken bij komen. Dat betekent dus ook dat scholen langer dicht blijven.

Er zijn nog steeds veel corona-besmettingen in Nederland. Daarom zou het volgens de regering te vroeg zijn om maatregelen te versoepelen.

Persconferentie

Helemaal zeker is het nog niet, want de premier heeft er zelf nog niets over gezegd. Waarschijnlijk is er volgende week weer een persconferentie, waarin de nieuwe plannen bekend worden gemaakt.