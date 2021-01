Hoe zit het met kinderen en corona-vaccins?

Het vaccineren in Nederland is begonnen, maar niet iedereen is meteen aan de beurt. Kinderen worden voorlopig zelfs helemaal niet gevaccineerd. Verslaggever Bart zocht uit hoe dat zit.

Volgens Maarten Postma, die alles weet over vaccins, is er een duidelijke reden voor. De vaccins zijn nog niet getest op kinderen en daarom mogen kinderen nog niet gevaccineerd worden. Maar dat is niet de enige reden.