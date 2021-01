Lockdown tussen de giraffes: 'Het is wel cool'

Les krijgen terwijl er giraffes en stokstaartjes vlakbij je huis lopen: de broertjes Stan, Ben en Chris maken het mee. Zij zitten deze week met hun ouders op vakantiepark Beekse Bergen.

Hun ouders zijn gewoon aan het werk en de broertjes volgen daar hun online lessen. En ze zijn niet de enige: in het park zijn bijna alle huisjes vol. En dat is opvallend, want meestal is januari juist een rustige maand.

Leuke dingen doen

Veel gezinnen vinden het fijn om ondanks corona toch even in een andere omgeving te zijn.