Vrienden halen 188 kerstbomen op, maar actie bestaat niet meer

De vrienden Jelle, Darryl, Deon en Eli uit De Rijp waren er druk mee: ze haalden 188 kerstbomen op bij mensen in hun buurt. Ze zouden er bijna 100 euro mee verdienen (50 cent per boom), maar de actie bleek niet meer te bestaan.

Veel mensen halen hun kerstboom op 6 januari weg. Dan is het Driekoningen. Om te zorgen dat niet alle bomen op straat rondslingeren, zijn er in veel gemeenten acties waarbij buurtbewoners geld krijgen per weggebrachte boom. Net als in De Rijp dus.

Toch geld?

De organisatie van de actie hoort bij de gemeente Alkmaar. Zij zeggen dat de kinderen niet alsnog geld krijgen voor de kerstbomen. Ze vinden dat oneerlijk, omdat andere kinderen dan misschien ook bomen wilden ophalen.

Update: Goed nieuws voor de kinderen. Na alle aandacht in de media heeft de gemeente besloten om de kinderen toch te betalen.