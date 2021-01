Er ligt sneeuw in Limburg

Het winterse weer was voor veel mensen een goede reden om even naar buiten te gaan.

Op sommige plekken is de sneeuw al verdwenen, omdat het niet koud genoeg is. Volgens een weerstation in Limburg blijft de sneeuw vooral liggen op de hoger gelegen gebieden. Daar kan later vandaag nog meer sneeuw vallen.

Vorige week viel ook al een klein laagje sneeuw in Groningen.