2020 warmste jaar ooit gemeten in Europa

Afgelopen jaar was het warmste jaar in Europa sinds mensen zijn begonnen met meten. Dat zeggen onderzoekers die de temperaturen op aarde in de gaten houden. In 2020 was het in Europa zo'n 0,4 graden warmer dan in 2019.

Minder ijs en bosbranden

Vooral op de Noordpool en in Siberië was het flink warmer dan normaal. Op de Noordpool is daardoor veel ijs gesmolten. In Siberië was zelfs een hittegolf: het werd bijna 40 graden. Daardoor waren er hevige bosbranden in het gebied.

Schadelijke stoffen

Door de corona-crisis zijn er wel minder schadelijke stoffen vrijgekomen die klimaatverandering veroorzaken. Maar, zeggen de onderzoekers, er zijn nog steeds veel te veel van die stoffen in de lucht waardoor de aarde opwarmt. We moeten dus ons best blijven doen, zeggen ze.