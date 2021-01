Oproep: Wat wil jij weten van presentator Lucas?

Het Jeugdjournaal bestaat 40 jaar! Dat vieren we de hele maand januari. Iedere week beantwoordt een andere presentator jullie vragen. Binnenkort is Lucas aan de beurt. Wat wil jij van hem weten?

Lucas is al vier jaar op tv als presentator van het Jeugdjournaal. Hij wilde altijd al journalist worden, vroeger het liefst voetbal-verslaggever. Dat is een beetje gelukt, want in 2019 ging hij voor het Jeugdjournaal naar Frankrijk, waar het WK voetbal voor vrouwen was.