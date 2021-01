Kinderen protesteren met vlaggen op de dijk bij hun dorp

Op de dijk bij Uitdam in Noord-Holland staan tientallen zwarte vlaggen. Het ziet er niet echt gezellig uit, maar dat is precies de bedoeling. De vlaggen zijn neergezet door de bewoners van het dorp. Zij willen op deze manier laten zien dat ze het niet eens zijn met de plannen om de dijk te vernieuwen.

De eeuwenoude dijk is nodig aan vervanging toe. In de verbouwingsplannen die er nu liggen, staat dat de dijk straks van beton wordt, zeggen ze in het dorp. Alle gras en planten worden weggehaald.

Lievelingsplek

Dat terwijl de dijk in Uitdam de lievelingsplek is van Yfke, Jolijn en eigenlijk alle buren. De 150 inwoners van het dorp hebben er een gedeelde achtertuin van gemaakt, waar ze vaak zijn.