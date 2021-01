Corona-hobby: familie maakt puzzel met 42.000 stukjes

Puzzelen is een populaire hobby in corona-tijd. De familie Stapel gaat er helemaal in op. Ze maken namelijk een puzzel van 42.000 stukjes! De puzzel wordt 7 meter lang.

Gelukkig krijgen ze hulp. Het gezin woont op een camping en campinggasten vinden het leuk om mee te puzzelen. Ze verwachten er nog weken mee bezig te zijn. Met het leggen van de puzzel willen ze geld ophalen voor het goede doel. Vanavond zie je er meer over in onze uitzending.

Wat vind jij: is een puzzel leuker als 'ie groot is?