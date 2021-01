Ongelukken door gladde wegen

Het was behoorlijk koud vannacht en daardoor waren de wegen vanmorgen erg glad. In bijna heel Nederland was het een tijdje code oranje.

Dat betekent dat je extra goed op moet letten als je de weg op gaat. Als het kan, is het beter om je reis uit te stellen. Inmiddels zijn de wegen in het noorden van Nederland weer veilig. In het midden en zuiden geldt nog code geel.

Ongevallen

In Langelo in Drenthe raakte een auto van de weg. Op de A1 gebeurden meerdere ongelukken.

Waarschijnlijk is het later op de dag veel minder glad. De temperatuur komt op de meeste plekken boven de 0 graden.