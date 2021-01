Leraren willen voorrang bij corona-vaccinaties

Leraren en andere mensen die werken op scholen willen zo snel mogelijk een prik tegen corona. Ze hopen dat de regering hen voorrang kan geven bij het uitdelen van de vaccins.

Scholen schrijven in een brief dat het erg belangrijk is dat leraren snel aan de beurt komen, omdat lessen op school dan makkelijker weer door kunnen gaan. Ook zeggen ze dat leraren meer kans hebben om besmet te raken. Dat komt doordat er op school vaak weinig ruimte is en iedereen dicht op elkaar zit.

Na ouderen

De leraren begrijpen dat ouderen in verpleeghuizen eerst aan de beurt zijn, maar ze hopen dat zij snel daarna een prik kunnen krijgen.

Afgelopen woensdag is voor het eerst iemand in Nederland gevaccineerd tegen corona. We maakten daar deze video over: