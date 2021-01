Aangespoelde potvis in stukken gezaagd voor onderzoek

De potvis die donderdag aanspoelde op het strand van Vlieland, wordt onderzocht door wetenschappers. Zij willen erachter komen hoe het dier is overleden.

Om dat goed te kunnen doen, moest het beest in stukken worden gezaagd. En dat is best lastig. De onderzoekers hebben een tractor en graafmachine nodig om het dier uit elkaar te halen en op te ruimen. Hij kan niet blijven liggen, want dat gaat ontzettend stinken.

Verdwaald

Onderzoekers denken dat het beest is verdwaald. Normaal leven potvissen in zeeën die een stuk dieper zijn dan de Noordzee.