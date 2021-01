Vossen lopen steeds vaker rond in de stad

Je zou het misschien niet denken, maar vossen leven niet alleen in het bos. Steeds vaker worden ze gespot in de stad. De dieren komen daar om te paren en ze zijn best brutaal.

Volgens biologen Marvin en Kevin wonen in Rotterdam wel 30 tot 50 vossen. Dat kunnen ze zien op camerabeelden, maar ook doordat ze op veel plekken vossenpoep vinden. Ook in Amsterdam en in Nijmegen leven groepen vossen.

Eten

Volgens de biologen is het niet gek dat de dieren naar de stad trekken. Ze doen dat om een partner te vinden en te paren. Ook kunnen ze makkelijk voedsel vinden. De dieren eten graag ratten en muizen en die zijn er in grote steden genoeg.

De kans dat je een vos ziet, is best klein. Mocht je geluk hebben, dan heeft bioloog Marvin een tip.