Komen er weer concerten dit jaar?

Ook missen de artiesten hun fans. Zangeres Davina Michelle bijvoorbeeld. Zij zou in november optreden, maar dat ging niet door. Daar baalt ze van.

Zijn er weer concerten in 2021? Organisatoren en artiesten hopen natuurlijk van wel. Theaters en concertzalen zijn nu al maanden dicht en daardoor verdienen ze veel minder geld.

Of er weer publiek bij concerten mag zijn, ligt aan de ontwikkelingen met corona. Als genoeg mensen gevaccineerd zijn, kunnen de corona-regels minder streng worden. En dan kunnen er na een tijdje weer concerten georganiseerd worden. Maar wanneer dat zo is, is niet duidelijk.

Davina Michelle hoopt dat alles snel weer zo wordt als vroeger en dat ze weer in zalen en op festivals mag staan.