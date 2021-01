Politici overleggen: gaan we langer in lockdown?

Het is zondag en dat betekent dat politici van de regering met deskundigen overleggen over corona. Deze keer gaat het over de lockdown. Kunnen de maatregelen soepeler of moeten ze juist strenger?

Tot nu toe ziet het er naar uit dat de lockdown twee weken langer gaat duren. Dat betekent dus ook dat scholen waarschijnlijk langer dicht blijven. Veel kinderen vinden dat niet fijn en ouders zijn er ook niet blij mee.

Ziekenhuizen

Toch vinden politici dat waarschijnlijk nodig omdat het aantal besmettingen nog steeds hoog is. Ook is het nog erg druk in ziekenhuizen. Deskundigen zijn bang dat meer mensen besmet raken met de Britse variant van corona. Daar word je niet zieker van, maar de variant is wel besmettelijker.

Dinsdag is weer een nieuwe persconferentie over corona.

Eerder maakten we deze video over het dicht houden van scholen: