Verdacht pakket blijkt doos met verse broodjes

Een bizarre situatie in Aalsmeer. Daar leek het alsof er een verdacht pakketje werd afgegeven bij een Poolse supermarkt. Later bleek dat er geen explosief in zat, maar een levering verse broodjes!

De eigenaar van de supermarkt schrok behoorlijk toen het pakket werd afgegeven. Dat komt doordat er de afgelopen tijd aanslagen zijn geweest bij Poolse supermarkten. De politie twijfelde daarom geen moment. De hele omgeving werd afgezet en 30 woningen werden ontruimd.

Robot

Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst inspecteerden het pakket. Ze stuurden er een robot op af om te kijken wat er in de doos zat. Toen werd snel duidelijk dat er gelukkig geen explosief in zit.

De politie zegt dat de supermarkt afspraken maakt met de leverancier zodat dit niet nog een keer gebeurt.