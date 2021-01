Presentatrice Annabelle beantwoordt vragen van kinderen

Het NOS Jeugdjournaal bestaat in 2021 precies 40 jaar en dat is natuurlijk een reden voor een feestje. Deze maand beantwoorden onze presentatoren jullie vragen. Deze week is het de beurt aan Annabelle!

Annabelle

Zij is pas een jaar presentatrice van het Jeugdjournaal. Daarvoor was ze al verslaggever. Annabelle is dol op paarden en zit op voetbal. Wat was haar leukste interview? Wat wilde ze vroeger worden? En kiest ze zelf haar kleding uit? Je ziet het in deze video.