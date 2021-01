Druk in natuurgebieden en in de heuvels van Limburg

Veel mensen wilden lekker naar buiten vandaag. Daardoor was het in verschillende natuurgebieden erg druk. Zeker in Limburg, waar het heeft gesneeuwd. Daar stonden lange files naar het Drielandenpunt.

Agenten probeerden mensen te overtuigen om terug naar huis te gaan. Dat hielp niet altijd.

Boetes

Zaterdag was het ook druk. Meer dan 100 mensen kregen een boete omdat ze hun auto in de berm hadden geparkeerd. De gewone parkeerplaatsen waren helemaal vol.