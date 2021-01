Gemeente Laren wil carspotters en de dure auto's weg hebben

De gemeente Laren gaat automobilisten die door het dorp rijden voortaan strenger controleren en zelfs boetes geven. Dat heeft te maken met carspotters. Zij gaan naar het dorp om alle dure auto's die daar rondrijden op de foto te zetten.

Volgens de burgemeester is het te druk en is er geluidsoverlast. Dat komt doordat sommige bestuurders expres met gierende banden voorbij rijden of hard optrekken. Ook ontstaan er soms onveilige situaties. Sommige carspotters rennen zomaar de weg op rennen om een foto te maken. En niet iedereen houdt 1,5 meter afstand.

Boetes

Jayvi gaat normaal gesproken iedere maand wel een keer naar Laren om samen met zijn vader auto's te spotten. Hij baalt dat hij straks niet meer mag komen.