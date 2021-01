Brr! Kinderen volleyballen in de kou op het strand

Drie keer per week trainen kinderen van onder de 18 in het zand naast een plas. De meeste kinderen dragen speciale sokken zodat hun voeten warm blijven.

Het is behoorlijk koud, maar dat houdt de volleyballers van de Asser Beach Club niet tegen. Deze winter trainen ze in de buitenlucht. Dat kan niet anders, want door de corona-maatregelen zijn sporthallen al een tijd gesloten.

In de video zie je er meer over. We zijn benieuwd hoe jij hierover denkt. Kun je altijd buiten sporten of is het soms echt te koud?