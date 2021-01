Mark Rutte 10 keer in top 10 van populairste programma's

De tien populairste tv-programma's van 2020 waren vorig jaar allemaal persconferenties over de corona-maatregelen. Het best bekeken was de bekendmaking van de tweede lockdown op 14 december. Daar keken 8,6 miljoen mensen naar.

Nederlanders keken in 2020 niet alleen naar Mark Rutte. Er werd het hele jaar door meer tv gekeken. Nederlanders keken gemiddeld 3 uur en 26 minuten televisie per dag. Dat is een kwartier meer dan in 2019.

We keken gemiddeld 2 uur en 40 minuten naar gewone televisie en 46 minuten naar streamingdiensten als Netflix en Disney+. Na de persconferentie waren grote shows als Heel Holland Bakt, The Masked Singer en Wie is de Mol het populairst.

