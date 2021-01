Levend zeepaardje gevonden in Nederland

Op het strand van Ameland is een zeepaardje gevonden. Het dier was verzwakt en kon niet meer zelf terug de zee in zwemmen. De vinder heeft het zeepaardje daarom in een zakje met water gedaan en naar een opvang gebracht.

Het is een bijzondere vondst, want zeepaardjes worden bijna nooit gezien in Nederland. De meeste soorten zwemmen in warmer water. Twee soorten komen in de Noordzee voor, maar die spoelen bijna nooit aan. En als dat wel gebeurt, zijn ze vaak al dood.

Aquarium

Het zeepaardje zwemt nu rond in een aquarium. Zijn verzorgers hopen dat het dier aansterkt zodat hij snel weer terug naar zee kan.