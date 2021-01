Legerhelikopters vliegen vaker boven Nederland om te oefenen

Misschien heb je in de afgelopen weken weleens een helikopter horen of zien overvliegen. Dat kan kloppen, want de helikopters van de luchtmacht vliegen sinds kort dag en nacht over Nederland. Dat doen ze om te oefenen.

Normaal gesproken oefenen militairen ook boven andere landen, maar door corona kan dat niet. De helikopters en jachtvliegtuigen vliegen daarom nu vooral boven de Noordzee en de provincies in het noorden, oosten en zuiden van Nederland.

De helikopters en vliegtuigen zijn tot ongeveer 23.00 uur in de lucht.

Geluidsoverlast

Vanwege corona zitten mensen meer thuis en daarom vallen de helikopters vaker op. Soms klagen mensen over geluidsoverlast. Maar volgens Defensie kunnen ze daar niet zoveel aan doen.

Zij zeggen dat het oefenen is erg belangrijk is om goed voorbereid te zijn voor legermissies. Omdat die missies vaak 's avonds zijn, is het nodig om ook in het donker te oefenen.