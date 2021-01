Dit is de top 10 van populairste tv-programma's van kinderen

Lekker televisie kijken: dat deden jullie een hoop dit jaar. De populairste televisieprogramma's van 2020 zijn nu op een rijtje gezet. En voor kinderen ziet de top 10 er heel anders uit dan voor volwassenen.

Kinderen tussen de 9 en 12 jaar keken dit jaar het liefst naar Wie is de Mol?, het Sinterklaasjournaal en The Masked Singer. Maar het best bekeken programma was de intocht van Sinterklaas! Hieronder zie je de hele lijst. Achter het programma staat de datum waarop het is uitgezonden.