Gemeente wil alle (!) inwoners testen op Britse variant van corona

Laat je testen: die oproep doet de burgemeester van Bergschenhoek en de plaatsen daaromheen. Alle inwoners van 2 jaar en ouder krijgen een uitnodiging om een corona-test te doen. Het is de eerste keer dat zoiets in Nederland gebeurt.

In de gemeente was kort geleden een uitbraak van de Britse variant van het corona-virus.

Leren

Door bijna iedereen te testen, hopen onderzoekers de verspreiding van deze variant tegen te gaan. Ook hopen ze er meer over te leren. Ze willen bijvoorbeeld weten of kinderen deze variant makkelijker doorgeven aan volwassenen.

Besmettingen

Op een basisschool in Bergschenhoek is net voor de kerstvakantie corona uitgebroken. In totaal raakten 40 leerlingen en leraren besmet. Later bleek dat het ging om de Britse variant van het virus. We maakten daar toen deze video over: