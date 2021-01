Kabinet hoopt dat basisscholen op 25 januari weer open kunnen

Als het veilig genoeg is, kunnen basisscholen misschien over twee weken weer open. Dat is dan op 25 januari. Maar dat kan alleen als duidelijk is hoe het precies zit met kinderen en de Britse variant van corona.

Er wordt op dit moment onderzoek gedaan of kinderen die Britse variant makkelijk verspreiden.

Als het onderzoek klaar is, kan de regering bepalen wanneer scholen weer open kunnen. In het beste geval is dat dus op 25 januari. Middelbare scholen blijven wel sowieso dicht tot en met 9 februari.

Bergschenhoek

Op een basisschool in Bergschenhoek raakten vlak voor de kerstvakantie leerlingen en leraren besmet met de Britse variant van corona. Daar worden mensen niet zieker van, maar de variant is wel besmettelijker.

Onderzoekers willen dus weten of ook kinderen sneller besmet raken met deze versie van het virus. En of ze het ook makkelijker kunnen doorgeven aan volwassenen.

Corona-test

Om er meer over de Britse variant te weten, hebben alle inwoners van Bergschenhoek en de plaatsen daaromheen een uitnodiging gehad om een corona-test te doen.