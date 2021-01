Gorilla's in dierentuin hebben corona

Vervelend nieuws uit de dierentuin van San Diego in de Verenigde Staten. 8 gorilla's daar zijn besmet geraakt met het corona-virus. De dieren zijn een beetje verkouden, maar verder gaat het goed met ze. Nooit eerder werden apen positief getest op het virus.

Verzorgers denken dat de dieren het hebben gekregen van een van de verzorgers. Hij of zij had waarschijnlijk geen klachten en heeft het virus per ongeluk doorgegeven.

Quarantaine

De zieke gorilla's zijn apart gezet van de rest van de groep. De verzorgers dragen mondkapjes en beschermende kleding als ze het hok in gaan.

De gorilla's eten en drinken goed. De verzorgers hopen dan ook dat de dieren snel weer helemaal beter zijn.