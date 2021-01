Vanavond is weer een persconferentie over corona

Vanavond is weer een nieuwe persconferentie over corona. Daar is al best veel over bekend. Zo is al zeker dat de lockdown drie weken langer gaat duren.

Dat betekent dus dat bijvoorbeeld scholen, winkels, cafés en pretparken nog even dicht moeten blijven. De regering wil nog wel kijken of basisscholen iets eerder open kunnen. Maar dit is nog niet zeker; dat hangt af van een onderzoek naar de zogenoemde Britse variant van het coronavirus.

Druk

Politici en deskundigen vinden de verlenging nodig, omdat het aantal corona-besmettingen nog steeds hoog is. Ook is het nog erg druk in ziekenhuizen.

De lockdown duurt tot 9 februari. Wat vind jij van de langere lockdown? Reageer op onze stelling!