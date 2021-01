Waarom blijft de lockdown, terwijl de besmettingen dalen?

De besmettingscijfers in Nederland gaan al een tijdje naar beneden, maar toch maakt de regering vandaag bekend dat de lockdown langer gaat duren. Waarom is dat precies?

Ziekenhuis

Vandaag werden er zo'n 5.000 corona-besmettingen gemeten. Dat is een stuk lager dan de piek van 13.000 op 20 december, maar de daling gaat minder hard dan bij de eerste lockdown. Daar komt bij dat het nog steeds erg druk is in de ziekenhuizen. Er liggen op dit moment meer dan 2.500 mensen met corona in het ziekenhuis. Daardoor is het zo druk, dat veel andere behandelingen niet door kunnen gaan.

Ook zijn er zorgen over de nieuwe Britse variant van het corona-virus. Die is ook in Nederland ontdekt. Van die Britse variant worden mensen niet zieker, maar hij lijkt zich wel sneller te verspreiden. Vanwege die onzekerheid én de overvolle ziekenhuizen, is het volgens deskundigen en de regering geen goed moment om de regels minder streng te maken.

Vaccins

Er is wel hoop op verbetering. Het lijkt erop dat steeds minder mensen corona hebben en er zijn ook al mensen gevaccineerd tegen corona. De komende maanden krijgen nog veel meer mensen een prik, zodat ze veel minder kans maken om ziek te worden.