'Geef kinderen uit groep 8 een zo hoog mogelijk schooladvies'

'Geef leerlingen bij twijfel een zo hoog mogelijk schooladvies', die oproep doen organisaties die over het onderwijs gaan. Achtstegroepers krijgen normaal in februari een advies van hun leraar over welk niveau ze kunnen doen op de middelbare school. Na het maken van de eindtoets in april kan dat advies nog naar boven worden bijgesteld.

Twijfel?

Maar door corona kunnen kinderen zich minder goed voorbereiden op de eindtoets. Ook krijgen sommige kinderen thuis een achterstand op hun schoolwerk, zeggen de onderwijs-organisaties. Zij zijn daarom bang dat die kinderen een lager advies krijgen dan ze eigenlijk aankunnen.

De organisaties roepen daarom op om leerlingen een zo hoog mogelijk advies te geven. Als een leraar bijvoorbeeld twijfelt tussen vmbo-t of havo, dan zouden ze volgens de organisatie een havo-advies moeten geven.