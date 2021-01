Douane vindt duizenden kilo's drugs

De douane heeft het afgelopen jaar meer drugs in beslag genomen dan het jaar ervoor. Op Schiphol en in de Nederlandse havens werd vorig jaar ruim 48.000 kilo cocaïne gevonden. Dat is bijna een kwart meer dan een jaar eerder.

Volgens de douane komt dat vooral door betere controles en drugshonden. In andere landen werd ook op die manier veel drugs gevonden die onderweg was naar Nederland.

Drugslabs

Criminelen versturen ook drugs die hier is gemaakt naar het buitenland. Daarom let de douane ook extra goed op post uit Nederland. Afgelopen jaar vonden ze in 3000 brieven en pakketten met daarin drugs die hier is gemaakt.