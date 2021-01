Strengere TikTok-regels: accounts verwijderd en op privé gezet

Grote veranderingen bij TikTok. De app gaat veel strenger kijken naar de leeftijd van gebruikers. Ook worden accounts van kinderen tussen de 13 en 15 jaar automatisch op privé gezet.

Als je tussen de 13 en 15 jaar bent, kunnen voortaan alleen vrienden je TikToks zien. Ook kun je niet meer op de 'For You'-pagina komen. Waarschijnlijk kun je in de instellingen je account weer op 'openbaar' zetten. Maar dan kun je nog steeds niet op de 'For You'-pagina komen en geen duet- of stitch-video opnemen.

En kinderen onder de 13 jaar dan?

Officieel mogen kinderen onder de 13 jaar geen TikTok-account hebben. Toch zitten veel kinderen op de app, omdat ze liegen over hun leeftijd. TikTok gaat dat nu strenger controleren. Alle accounts van kinderen onder de 13 jaar worden verwijderd.

Hoe zit het met volgers?

Er is nog onduidelijkheid over de volgers. Volgens TikTok houden gebruikers hun volgers, ook als hun account op privé is gezet. Sommige TikTokkers zeggen dat ze toch veel volgers kwijt zijn. Hoe het precies zit, is niet duidelijk.