Kun je de Britse variant stoppen door een hele gemeente te testen?

De gemeente Lansingerland is begonnen met het testen van alle inwoners op corona. Zo moet meer duidelijk worden over de verspreiding van de Britse variant. Die variant is een stuk besmettelijker en in Groot-Brittannië zorgt dat voor veel problemen.

Daar verspreidt de Britse variant zich razendsnel. De laatste tijd kwamen er gemiddeld 60.000 besmettingen per dag bij. Daardoor is het erg druk in de ziekenhuizen. Soms moeten ambulances buiten uren wachten tot er plek is gevonden voor de patiënt.

Voorzichtig

Experts waarschuwen dat die situatie ook in Nederland kan gebeuren. Daarom moeten we nu heel voorzichtig zijn. Ook is het belangrijk om te weten hoe de Britse variant zich verspreidt.